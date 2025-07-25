    Wolfenstein tendrá su propia serie para streaming

     Ya se está volviendo costumbre que existan adaptaciones de historias de videojuegos al mundo del cine y la tv, lo cual estamos viendo con la serie de The Last of Us, Twisted Metal, entre algunas otras que han hecho un trabajo decente a pesar de mostrar ciertos errores. Con esto en mente, Bethesda no quiere quedarse atrás, y otra de sus sagas tendrá el mismo tratamiento esperado por muchos usuarios a lo largo del mundo.

    Amazon MGM Studios ha confirmado que trabaja en una serie de televisión basada en la icónica saga de videojuegos Wolfenstein, una producción que estará a cargo de Kilter Films, el mismo equipo detrás del reciente éxito Fallout. La noticia fue revelada en exclusiva por los medios, aunque por ahora los detalles específicos de la trama permanecen bajo reserva.

    Lo poco que se ha hecho público apunta a una historia centrada, una vez más, en la lucha contra el régimen nazi. La sinopsis oficial se limita a una línea contundente: “La historia de matar nazis es imperecedera”, lo que sugiere que la serie mantendrá el tono directo y combativo de los videojuegos originales, conocidos por su ambientación alternativa y oscura durante la Segunda Guerra Mundial.

    Patrick Somerville, creador de Station Eleven, será el encargado de escribir, producir y actuar como showrunner del proyecto. También figuran como productores ejecutivos Jonah Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham de Kilter Films, así como James Altman de Keyframe Films y Jerk Gustafsson, director de MachineGames, estudio responsable de los últimos títulos de Wolfenstein.

    La franquicia fue pionera en el género de disparos en primera persona y gira en torno a William “BJ” Blazkowicz, un soldado estadounidense que se infiltra tras las líneas enemigas para enfrentarse a experimentos sobrenaturales del Tercer Reich. Aunque en 2012 se anunció una adaptación cinematográfica, el proyecto nunca avanzó; ahora, con el respaldo de Amazon, la historia apunta por fin a llegar a la pantalla.

    Por ahora, no hay fecha de estreno de la misma.

    Vía: Variety

    Imagen

    Nota del autor: Esperemos que valga la pena la adaptación, ya que al menos Secret Levels no está para nada buena.

