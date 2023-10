Windows 11 no ha tenido una buena recepción

Windows 10 sigue dominando por completo el mercado de sistemas operativos para PC de escritorio, a pesar de que Windows 11 ha estado disponible durante 2 años ya. Y no hay señales de que esto vaya a cambiar en el corto plazo.

A todos nos encanta analizar estadísticas detalladas, pero en este momento Microsoft debe estar mirando estos datos en StatCounter y odiándolos absolutamente. ¿Por qué? Porque sugieren que las personas, tanto individualmente como en el ámbito empresarial, realmente no están interesadas en Windows 11 en absoluto.

Con las cifras actualizadas hasta septiembre de 2023, podemos ver que la adopción global del último sistema operativo de Microsoft ha estado estancada desde abril de 2023, y no hay indicaciones de que esto vaya a cambiar. No solo eso, sino que la cuota de mercado pinta un panorama desolador: un 71% para Win10, apenas un 24% para Win11 y un 3% para Win7 (con el resto siendo XP, 8.1, y así sucesivamente). La cifra de Windows 10 apenas ha cambiado en doce meses y solo el declive de Windows 7 ha beneficiado a la versión más reciente.

Microsoft cesó el soporte para Windows 7 en enero de 2020, pero habrían pasado varios años antes de que las empresas de todo el mundo migraran a un sistema operativo más nuevo. La distribución de la cuota de mercado muestra claramente que optaron por Win10 y, aunque la actualización 22H2 es la última que recibirá, el soporte de seguridad continuará hasta octubre de 2025.

Con tan pocas personas y empresas utilizando versiones de Windows anteriores a la 10, es poco probable que haya un cambio significativo en la cuota de mercado de Win 11 durante al menos dos años más. Para entonces, la siguiente versión del sistema operativo de Microsoft ya estará disponible y, siempre que no sea otro Win8, es probable que los usuarios de 10 estén más dispuestos a migrar a Windows 12. Una lástima realmente, porque a pesar de todos sus defectos (y hay muchos), creo que Windows 11 es un sistema operativo bastante decente: rápido, rico en características y, lo más importante de todo, estable. Sí, hay muchos problemas con respecto a la compartición de datos y la privacidad, y la falta de personalización completa es bastante molesta, pero está muy lejos de ser uno de los peores sistemas operativos que Microsoft ha lanzado.

Tal vez valga la pena señalar que Windows 11 tiene un mejor desempeño entre los jugadores de PC en la Encuesta de Hardware de Valve (37% vs 58% para Win10), pero las cifras aún cuentan esencialmente la misma historia: la mayoría de las personas simplemente prefieren el número 10.

Vía: PC Gamer

Nota del editor: Cambié a Windows 11 en cuanto pude y, bueno, hubo algunos problemas porque tuve que moverle un detallito desde la BIOS, y creo que este es el caso de muchas personas, el upgrade te pone barreras que no te explica bien y no todos tienen la paciencia para andar buscando cómo solucionarlo. No me arrepiento y creo que es un gran sistema operativo.