Venom: Let There Be Carnage ha sido retrasada por varios meses

A estas alturas todos ya deberíamos estar acostumbrados, pero sigue siendo una triste noticia cuando nos enteramos sobre el retraso de alguna película que realmente ansiábamos ver. En esta ocasión es turno de Venom: Let There Be Carnage, que ya no se estará estrenando en junio de este año.

Sony Pictures anunció que la secuela para la película original de 2018 estará llegando a cines el próximo 17 de septiembre, cuando anteriormente su fecha de estreno era el 25 de junio de este año. Bueno, en realidad se debía estrenar el 2 de octubre de 2020, pero todos sabíamos que eso no iba a pasar.

Al momento de redacción, sus productores no dieron una razón en específico para este retraso, pero no es muy difícil imaginar el por qué. La pandemia del COVID-19 sigue causando todo tipo de estragos en el mundo, y aunque la vacuna ya empezó a ser distribuida en diferentes regiones, eso no significa que ya podamos bajar la guardia.

Via: IGN