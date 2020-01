Ve aquí el nuevo adelanto de Joker en Mortal Kombat 11

Joker finalmente está por llegar a Mortal Kombat 11 en un par de semanas, y para hacer la espera un poco más amena, NetherRealm Studios ha compartido un breve adelanto sobre lo que posiblemente será la historia para el Modo Arcade de este villano.

A través de Twitter, la cuenta oficial del juego compartió el siguiente video:

He’s escaped and what a #HappyNewYear it is! ahahahahHAAHAHAHA!! #MK11 pic.twitter.com/1imfOzoZ5F

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) January 1, 2020