“Varios” nuevos juegos de SteamWorld ya se encuentran en desarrollo

Image & Form, responsables por la franquicia de SteamWorld, confirmaron que ya se encuentran trabajando en “varios” nuevos juegos de la saga. Esta no sería la primera vez que el estudio reveló sus planes para expandir la IP, pero esta reciente promesa ciertamente nos tiene intrigados.

Vía redes sociales, la cuenta oficial de Image & Form publicó lo siguiente:

Howdy! We’re thrilled to share that several new SteamWorld games are in the making!

With this in mind, we’ll dedicate this space to SteamWorld games old and new! Image & Form is @ThunderfulGames nowadays. Same folks, new name! Follow us there for news on The Gunk and more games! pic.twitter.com/FQPpXS1t9i

— Image & Form is home Questing! 🃏⚔️🤖 (@ImageForm) May 12, 2021