Usuarios de GTA se burlan de jugador de 32 años

El mundo de los videojuegos está llegando constantemente a las nuevas generaciones, con aquellas personas que crecieron jugando consolas más recientes como el Xbox 360 y hasta el PS3, incluso algunos con Xbox One y PS4. Y como ya se sabe, realmente no hay edad para dejar de jugarlos, pero algunos usuarios un tanto más jóvenes piensan lo contrario.

Estos cambios de generación le pegaron fuerte a un usuario de 32 años, quién decidió recientemente volver al mundo de GTA Online, solo que se encontró con un sector desagradable de la comunidad. Pues recibió algunas burlas respecto a su edad y el no estar a la moda, historia que compartió mediante los foros de reddit ligados al videojuego.

Aquí la historia traducida del joven:

¿Muy viejo para el online?

Para resumir, recientemente comencé a jugar en línea y conseguí gta en una venta para xbox.

He sido un fanático de toda la vida de la serie GTA y, por lo general, continúo con mis días en solitario.

De todos modos, tomé mi micrófono y comencé a hablar con la gente. El atraco en el autobús de la prisión es un dolor sin comunicarlo como ejemplo.

Hasta ahora se han reído de mí por tener 32 años y me han dicho que soy demasiado mayor para este juego, etc.

¿Estoy tan desconectado que realmente soy viejo y no debería ser parte de este juego?

Editar: Jesús, no puedo responder a todo esto. Muchas gracias. Tuve una mala semana y esto me afectó. Gracias por ayudar a un hombre adulto que ignora a los niños en xbox live.

Segunda edición. No responder debido a fomo de mi parte, son demasiados comentarios. Gracias por todos los increíbles comentarios y premios. ¡No pensé que esto explotaría tanto!

No me importa lo que diga la gente y dije en algunos comentarios que generalmente me río de cualquier cosa que se me presente en cuanto a toxicidad. Esto se me metió en la cabeza y creo que fue una semana de baja autoestima combinada con mocosos que se me metieron en la cabeza.

Y actualización final: ¡Gracias por el apoyo a todos! No hacer un hilo nuevo.

Recibí varias solicitudes de amistad y la pasé muy bien con un amigo estadounidense gracias a este hilo. Ahora volveré a hacer bromas en los comentarios y una vez más ¡gracias a todos!

Como se ve en el mensaje, al final no le fue tan mal, pues al expresar su historia, muchos se sintieron identificados y le mandaron invitaciones en línea para poder jugar juntos. Eso significa, que el usuario simplemente se encontró con una parte de la comunidad no tan amigable. Lo importante es que encontró con quién pasar el rato en compañía para los atracos de GTA Online.

Vía: Gamerant