Un nuevo control podría llegar al Switch

No es secreto que Nintendo no ha tenido la mejor de la suerte con los controles para el Switch. Los Joy-Con sufren del infame drift, problema que incluso ha llegado a diferentes cortes, mientras que hay gente que no está contenta con la falta de un puerto para audífonos en el Pro Controller. De esta forma, un registro indica que la compañía está preparando la llegada de un nuevo control.

De acuerdo con un documento emitido el día de hoy en la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés), Nintendo ha registrado un producto bajo el nombre de “Nintendo Game controller”. Este accesorio cuenta con el código BKEHAC043. Todos los productos para el Switch tiene el término HAC, lo cual nos da una idea del tipo de accesorio que llegaría a nuestras manos en un futuro.

Aunque no se ofrecen más detalles, algunas personas han señalado que este registro está relacionado con un nuevo modelo del Joy-Con, rumores que hemos escuchado por años, los cuales solucionarían el problema del drifting. De igual forma, se ha señalado que el control de SNES para el Switch Online tiene el código de HAC-042, por lo que el nuevo producto podría estar relacionado con un accesorio similar, como un control para los rumoreados juegos de Game Boy o N64.

De acuerdo con el documento, la información confidencial tiene que ser revelada el 16 de marzo de 2022. Esto significa que Nintendo probablemente compartirá más detalles antes de esta fecha. Con rumores de un Direct para septiembre, quizás no tengamos que esperar mucho para conocer al nuevo control del Switch.

En temas relacionados, un rumor señala que juegos del N64 llegarían al Switch Online junto a un aumento de precio a la suscripción.

Vía: Nintendo Life