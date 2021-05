Un mito de Sreet Fighter II de hace 30 años finalmente ha sido confirmado

A pesar de su edad, Street Fighter II es un juego que sigue dando de qué hablar entre los fans del título. No solo sigue siendo una de las experiencia de peleas más queridas entre la comunidad, sino que también alberga muchos secretos, y uno de los más populares finalmente ha sido resuelto.

Aquellos jugadores que han seguido de cerca a Street Fighter II estarán bien enterados sobre el mito del “Enfrentamiento 10.0″, que decía que en ciertas versiones de Street Fighter II: The World Warrior, una pelea entre Zangief y E.Honda siempre resultaría en la victoria del ruso debido a un movimiento de combate llamado Spinnin Piledriver, el cual aturdiría a Honda y permitiría hacerle un “combo infinito” para acabar con él.

Básicamente, por años se creyó que esto solo era posible en las versiones iniciales del juego, dígase las de prueba que nunca llegaron a manos del consumidor, pero gracias a un dedicado fan se ha comprobado que dicho combo sí existe.

So to cap off this whole story, here it is, the round start SPD touch of death.

Honda is holding up the entire time. pic.twitter.com/hODzusxmnY

— TheoryFighter (@TheoryFighter) May 18, 2021