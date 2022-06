Tunic pierde su exclusividad con Xbox y también llegará a PlayStation

El State of Play de esta tarde no podría estar completo sin los juegos indie, así que se anunciaron algunos que llamaron bastante la atención como la adaptación VR de No Man’s Sky. Sin embargo, hubo uno que sorprendió más a la gente, pues hasta hace unos días se pensaba que Tunic sería una exclusiva definitiva de Xbox, algo que cambiará en unos meses.

Este juego traído por Finji llegó en el mes de marzo para las consolas de Microsoft y también para PC, siendo una especie de Zelda pero aquí estaríamos manejando a un pequeño zorro. Además, su diferencia más marcada con la saga de Nintendo, es que este cuenta con una dificultad no apta para todos los públicos ya que esta es bastante alta.

Aquí su avance en Playstation:

En cuanto a la fecha de salida para Tunic, será ni más ni menos que el próximo 27 de septiembre en PS4 y PS5. Esto mediante la tienda en línea, pues por ahora no se ha confirmado una versión física.

Aquí la descripción oficial del juego:

Explora un reino plagado de leyendas olvidadas, poderes ancestrales y feroces monstruos en TUNIC, un juego de acción isométrico sobre un pequeño zorro que emprende una gran aventura. Abandonado en una playa misteriosa y armado solo con tu propia curiosidad, deberás enfrentarte a bestias colosales, reunir extraños y poderosos objetos y desvelar secretos perdidos en el tiempo. Dicen las historias que hay un gran tesoro oculto en algún lugar de este reino. ¿Estará quizá más allá de la puerta dorada? ¿O en algún lugar en lo más profundo de la tierra? Hay quien habla de un palacio sobre las nubes y de seres ancestrales con un poder increíble. ¿Qué encontrarás? Durante tus viajes, irás reconstruyendo el manual de instrucciones del juego. Página a página, desvelarás mapas, consejos, técnicas especiales y los más profundos secretos. Si descubres todos y cada uno de ellos, tal vez ocurra algo… Sumérgete de lleno en un combate tan técnico como variado. ¡Esquiva, bloquea, defiéndete y ataca! Aprende a conquistar a un amplio elenco de monstruos, pequeños y grandes, y encuentra nuevos y útiles objetos para ayudarte en tu camino.

Recuerda que Tunic también está disponible en Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Es parte también del catálogo de Game Pass.

Vía: PlayStation