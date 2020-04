Trials of Mana Remake solo estuvo en desarrollo por 2 años

Si te gustan los JRPGs entonces seguramente estás esperando ansiosamente por el remake de Trials of Mana, que debutará en tan solo dos días. Este proyecto es uno de los lanzamientos más anticipados de este mes para los fans del género, y parece que Square Enix no tuvo muchas dificultades durante su desarrollo.

En una nueva entrevista con Siliconera, el productor de la saga, Masaru Oyamada, y el productor de este remake, Shinichi Tatsuke, discutieron sobre el tiempo que el juego llevaba en desarrollo. Para sorpresa de muchos, el proyecto no tardó tanto tiempo en concluir su desarollo, pero eso no significa que el equipo de Square Enix no se haya esforzado.

De acuerdo con Tatsuke, comenzaron a trabajar en él poco antes de que Secret of Mana saliera al mercado. Al parecer, el equipo quería que el juego saliera lo más pronto posible, o al menos así lo da a entender Oyamada:

“Cuando Collection of Mana salió en Japón, recibimos mucha retroalimentación de los jugadores occidentales diciendo que querían jugar el clásico Trials of Mana, originalmente conocido como Seiken Densetsu 3, también. En ese momento, seguíamos desarrollando Secret of Mana, pero queríamos empezar a trabajar en Trials of Mana sin dejar mucho tiempo entre ambos. Fue ahí cuando Tatsuke se unió, y con su ayuda pudimos comenzar con el desarrollo.”

Todo parece haber salido muy bien durante esta época de trabajo, y gracias al esfuerzo de todos en el equipo de Square Enix podremos disfrutar Trials of Mana Remake este 24 de abril, en nuestro Nintendo Switch o PlayStation 4.

Fuente: Siliconera