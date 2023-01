Cuando muchos de nosotros nos encontrábamos jugando Turtles in Time en nuestros Super Nintendo, el Sega Genesis también recibía su dosis de Tortugas Ninja con lo que fue Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist, fantástico beat ‘em up de la franquicia que muchos han pasado por alto. En nuestro nuevo video te contamos parte de su historia.