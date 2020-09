TLOU II es el juego de PS4 más terminado de la historia

Dentro del mundo del PS4 hay una cosa codiciada: los platinos, que se otorgan a los jugadores que completan todos los trofeos que presenta un videojuego. Actualmente es muy díficil poder lograr esto, ya que requiere de muchas horas por parte del usuario, sin embargo, cuando el juego es del gran agrado de los fans, el tiempo no es un impedimento.

The Last Of Us Part II ha arrebatado el puesto a God of War y Final Fantasy VII Remake como el título más completado de todos, es decir, que un mayor número de jugadores consiguieron el platino, con un total de 58% de personas con este trofeo. A continuación, te compartimos el top 10 de juegos más completados:

1. The Last of Us Part II – 58%

2. Final Fantasy VII Remake – 53.3%

3. God of War – 51.8%

4. Marvel´s Spider-Man – 50.7%

5. Uncharted: The Lost Legacy – 50.3%

6. Detroit: Become Human – 49%

7. Ghost of Tsushima – 38.2%

8. Horizon Zero Dawn – 34.5%

9. Days Gone – 34%

10. Death Stranding – 29.3%

¿Cuáles de estos juegos ya completaste?

Via: DualShockers