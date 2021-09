Tales of Arise sigue dominando Japón

Después de un par de semanas interesantes en el mercado japonés, los últimos siete días se han tranquilizado, dándole el espacio suficiente a juegos como Tales of Arise para continuar en la cima de la popularidad.

Como es una costumbre, Famitsu ha compartido la lista de los juegos más vendidos en Japón durante la última semana, en esta ocasión estamos hablando de lo sucedido entre el 13 y 19 de septiembre. Aquí vemos cómo es que Tales of Arise sigue dominando con sus 33,128 adicionales, para un total de 184,444.

Software:

-[PS4] Tales of Arise – 33,128 (184,444)

-[NSW] WarioWare: Get It Together! – 32,131 (104,408)

-[PS4] Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – 18,789 (Nuevo)

-[NSW] BanG Dream! Girls Band Party! for Nintendo Switch – 15,398 (Nuevo)

-[NSW] Ring Fit Adventure – 11,784 (2,830,643)

-[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11,751 (4,051,139)

-[NSW] Minecraft – 11,107 (2,191,918)

-[NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 6,987 (4,423,047)

-[NSW] Momotaro Dentetsu: ¡Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 6,968 (2,374,578)

-[NSW] Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition – 6,673 (Nuevo)

Hardware:

-Switch – 31,290 (17,096,974)

-PlayStation 5 – 13,289 (875,557)

-Switch Lite – 8,778 (4,061,754)

-PlayStation 5 Digital Edition – 2,795 (170,158)

-Xbox Series X – 2,792 (61,343)

-Xbox Series S – 1,584 (31,023)

-PlayStation 4 – 747 (7,809,932)

-New 2DS LL (incluido 2DS) – 643 (1,173,483)

Vía: Gematsu