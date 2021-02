Tales From The Borderlands regresa a PS4, Xbox One y PC

Después del cierre de Telltale en 2018, varios juegos fueron eliminados de las tiendas digitales del PS4, Xbox One y PC. Afortunadamente, el día de hoy se ha dado a conocer que Tales From The Borderlands, una aventura episódica de click and point, y uno de los títulos más aclamados de este estudio, por fin regresará a nuestras manos.

Por medio de The Borderlands Show, Gearbox confirmó que Tales From The Borderlands regresará a PS4, Xbox One y PC el próximo 17 de febrero de 2021. El juego nos ofrecerá los cinco episodios en un solo paquete. Sin embargo, la habilidad de ver las decisiones de otros jugadores al final de cada capítulo ha desaparecido sin razón alguna.

Tales from the Borderlands returns to storefronts February 17! Set between Borderlands 2 and 3, Tales from the Borderlands follows the stories of Rhys, a Hyperion suit, and Fiona, a con artist, on a quest borne of greed but destined for greatness. pic.twitter.com/6L1O5fTm0i — Borderlands 3 (@Borderlands) February 10, 2021

Fuera de ese detalle, tendremos la oportunidad de volver a descargar el juego que vimos originalmente en 2014. Tales From the Borderlands nos cuenta un par de sucesos que se desarrollan entre el segundo y tercer título de la serie. En temas relacionados, Gearbox ha sido adquirido por Embracer Group, aunque 2K seguirá publicando los juegos de Borderlands.

Vía: Borderlands