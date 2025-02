Surge nueva estafa en el buscador de Google

No es un secreto que el internet se ha vuelto un lugar poco seguro para aquellos que no pueden reconocer las estafas virtuales. Este tipo de prácticas han llegado a niveles que eran impensables hace unos años. Ahora, se ha popularizado una estafa, la cual pone en riesgo a cualquiera que use Google.

Recientemente, se popularizó una práctica ilegal para robar información personal y bancaria de múltiples usuarios. Todo recae en entrar en algunas de las primeras opciones de búsqueda de Google, en donde al usuario se le pide ingresar sus datos personales para obtener una respuesta a su búsqueda. Esto se hace al modificar el algoritmo de Google por medio de técnicas de posicionamiento SEO dudoso y el uso de anuncios pagados para disfrazar páginas fraudulentas como si fueran legítimas.

Es así cómo los estafadores se hacen pasar por páginas de bancos, tiendas online y servicios oficiales, engañando a cualquier persona con sitios que son copias casi exactas de los originales. El problema aquí, y una de las razones por las cuales es difícil combatir esta estafa, es que Google le da una prioridad a los enlaces patrocinados, los cuales aparecen por encima de los resultados orgánicos.

Como siempre, una de las formas de combatir esto, es asegurarse de que el sitio que vistas es oficial, esto por medio de su URL y buscan referencias externas. Esto puede ser algo complicado para más de una persona, pero es algo completamente necesario si deseas ser una víctima más. En temas relacionados, Google lanza Gemini 2.0. De igual forma, Google quiere combatir el contenido creado por inteligencia artificial.

Vía: Vandal.