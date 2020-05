Streets of Rage 4 carece de multijugador en GOG y se vende a precio completo

¿Pensabas adquirir Streets of Rage 4 para PC? Pues si quieres disfrutar de la experiencia completa será mejor que no lo compres a través de GOG.com. Por alguna extraña razón, sus desarrolladores han confirmado que este título no contará con el componente multijugador si se compra desde esta plataforma.

La página del juego en GOG confirma esta información, además parece que esta función jamás llegará para esta versión. Sus desarrolladores, Lizardcube, le contestaron a través de Twitter a un fan que preguntó si era posible jugar con otros usuarios de Steam:

Hello, unfortunately the GOG version of the game won’t be supporting online features. — Lizardcube #SOR4DAY Out Now! (@lizardcube) April 29, 2020

“Hola, desafortunadamente la versión de GOG no contará con funciones online”.

Por la manera en que sus desarrolladores lo describen, parece que Streets of Rage 4 en GOG nunca podrá ser jugado online, y si quieres jugar con tus amigos, tendrán que hacerlo de manera local.

Fuente: Lizardcube