Streamer revela abuso en su contra

Kaitlyn “Amouranth” Siragusa es una de las streamers más famosas en estos momentos en Twitch, con millones de seguidores y altos ingresos en esta plataforma. Sin embargo, durante una transmisión durante el fin de semana se reveló que no todo es tan bueno como parece, ya que no solo reveló que está casada, sino que su esposo abusa de ella, y actualmente la está amenazando con dejarla sin dinero.

Aunque la presentación fue eliminada, varios clips ya circulan en redes sociales, demostrando una conversación telefónica que Amouranth tuvo con su esposo. Aquí se revela que el hombre en cuestión amenazó a la streamer de matar a sus perros si no hacía una sesión de 24 horas en Twitch.

Amouranth has revealed that she has a husband, along with revealing his abuse

He has threatened to kill her dogs, take all their money, and forced her to stream.

(1/4) pic.twitter.com/9tdL0S3Udd

— GUARD Hunter (@HUN2R) October 16, 2022