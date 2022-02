Square Enix anuncia un nuevo jugo de Voice of Cards

En octubre de 2021, Square Enix nos entregó Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, el juego más reciente de Yoko Taro, creador de NieR. Aunque este título tuvo una recepción positiva en las críticas, las ventas no fueron excepcionales. De esta forma, es una gran sorpresa escuchar que una secuela de este título no solo se ha confirmado, sino que llegará en cuestión de días.

Por medio de un tráiler, se ha revelado Voice of Cards: The Forsaken Maiden, la secuela al título que vimos el año pasado, el cual estará disponible en PS4, Nintendo Switch y PC el próximo 17 de febrero de 2022. Esta es la descripción que ofrece Square Enix:

“Voice of Cards: The Forsaken Maiden se desarrolla en una remota cadena de islas que han sido protegidas por las doncellas durante generaciones, pero que ahora se enfrentan a la destrucción. El héroe de la historia jura salvar a los isleños y zarpa hacia alta mar, junto con Laty, una niña que no logró convertirse en doncella. El segundo juego de la serie única Voice of Cards, donde todos los elementos se presentan completamente a través de las cartas, en la tradición de los juegos de rol y libros de juegos de mesa”.

The Forsaken Maiden seguirá usando el estilo visual de cartas que caracterizó al primer título en la serie. Para todos los fans del primer título, así como la serie de NieR y Drakengard, Yoko Taro está de regreso como director creativo, Keiichi Okabe se encargará una vez más de la música, y Kimihiko Fujisaka otra vez estará a cargo de los diseños de los personajes.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden llegará a PS4, Nintendo Switch y PC el próximo 17 de febrero de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.

Esta es una genuina sorpresa. Aunque Voice of Cards: The Isle Dragon Roars me gustó bastante, no esperaba que una secuela estuviera disponible de una forma tan rápida. Ya no puedo esperar para tener este título, y disfrutar una vez más del mundo que ha creado Yoko Taro.

