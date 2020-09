Sony Pictures no estrenará ningún blockbuster hasta que acabe la pandemia

Mientras que Warner Bros apuesta por dejar en cartelera durante mucho tiempo sus grandes estrenos como Tenet, parece que Sony preferirá guardarse sus enormes producciones, hasta que se haya resuelto la pandemia por COVID-19 en el mundo.

Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures, declaró en la conferencia de medios, comunicación y entretenimiento 2020 de Bank Of America lo siguiente:

“Lo que no vamos a hacer es el error de poner una muy, muy cara película de 200 millones de dólares en el mercado a menos que estemos seguros de que los cines estén abiertos y operando a una capacidad significativa.”

Vinciquerra también mencionó en esta conferencia que:

“Verás que suceden muchas cosas extrañas durante los próximos seis meses en cómo se estrenan las películas, cómo se programan, cómo se comercializan, pero una vez que volvamos a la normalidad, habremos aprendido mucho, creo y encontrado formas de hacer cosas que son algo diferentes y, con suerte, mejores.”

Esto significa que Sony se guardará enormes blockbusters como Morbius, GhostBusters: Afterlife y Venom: Let There Be Carnage hasta que la situación sanitaria se regularice en una escala mundial.

Via: CBR