Sony no está enojado con Light of Motiram

Mientras la industria de los videojuegos crece, también se hace pequeña. Como lo dejó claro Palworld este año, copiar ciertos elementos de juegos ya famosos puede tener resultados positivos. Este es el caso de Light of Motiram, el cual luce idéntico a Horizon, aunque a Sony parece que no le molesta esto.

Cuando Light of Motiram fue revelado, las comparaciones directas con Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West no se hicieron esperar. Al final del día, la saga de Sony y el nuevo título producido por Tencent involucran a dinosaurios robóticos en un mundo postapocalíptico. Si bien esta controversial entrega originalmente solo estaba planeada para PC, se ha confirmado un lanzamiento en PS5, dejando en claro que PlayStation no tiene problema alguno con Light of Motiram.

Si bien Light of Motiram tiene una estética similar a Horizon, el trabajo a cargo de Polaris Quest no hace uso de alguna mecánica que caracteriza a la obra de Guerrilla Games. Una cosa es tener un apartado visual idéntico, y otra es copiar mecánicas y varios elementos que están protegidos bajo derechos de autor y patentes. A diferencia de Palworld, Light of Motiram no infringe en la propiedad intelectual de Sony, lo cual seguramente mantendrá a Tencent alejado de las cortes.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, pero Light of Motiram estará disponible en PlayStation 5 y PC en un futuro. En temas relacionados, esto es lo que dice la comunidad sobre el supuesto plagio. De igual forma, LEGO Horizons Adventure no ha vendido tan bien.

Nota del Autor:

Como lo dejó en claro Palworld, tomar prestada la identidad visual de un juego puede ser exitoso. Lo único que tiene que procurar Tencent, es no adentrarse en las mecánicas y elementos único de Horizon. Si logran evitar esto, seguramente tendrán un éxito entre manos.

Vía: Gematsu