Sony lanza bundle exclusivo de PS4 con God of War Ragnarok en latam

Es muy claro que PlayStation 5 es la prioridad para Sony en estos momentos, razón por la que muchos de los videojuegos que llegarán a partir del próximo año serán exclusivos para dicha consola. Sin embargo, parece que aún no han descuidado del todo a su aparato anterior, por lo que quieren darle un poco más de vida para esta época de fiestas decembrinas.

Mediante un comunicado especial, la marca confirma que estarán lanzando un nuevo bundle de la consola en su versión slim, más una copia física del increíble God of War Ragnarok. Se ha mencionado que esta versión no tiene ningún tipo de problemas de rendimiento, por lo que los usuarios pueden disfrutarlo sin problema alguno.

Vale la pena mencionar, que el paquete es exclusivo para Latinoamérica y la venta estará disponible en México, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú y El Salvador a partir de mediados de diciembre, en Chile a partir del 15. Esto se hace pensando en los jugadores que aún no están listos para desembolsar dinero para una consola PS5.

Este dispositivo ya tiene un sin fin de videojuegos en su haber, donde claramente se incluye el primer God of War, Marvel’s Spider-Man, Shadow of the Colossus, Gravity Rush, Horizon Zero Dawn, entre otros títulos conocidos. Lo mejor, es que esta versión de la consola viene con 1TB de memoria, por lo que cabrán muchas compras digitales, incluyendo DLC.

God of War Ragnarok está disponible en PS4 y PS5.

Vía: Comunicado

Nota del editor: Personalmente siento que es una buena manera de que nuevos jugadores se puedan unir a las consolas de Sony, pues para este momento ya hay muchos juegos fabulosos disponibles. Además, todavía hay juegos que siguen apareciendo en el aparato.