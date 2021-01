Siete años después de su estreno, youtuber descubre un easter egg en The Last of Us

Pese a que The Last of Us ya tiene más de siete años en el mercado, no fue sino hasta hace un par de días que se descubrió un nuevo easter egg. De acuerdo con Anthony Calabrese, un creador de contenido enfocado en este título, los primeros momentos del juego esconden un secreto bastante interesante.

En un reciente video, Calabrese, quien ha invertido cerca de 7397 horas en el juego, ha señalado que es posible ver a una hormiga infectada por el verdadero hongo Cordyceps en una televisión durante la secuencia inicial de The Last of Us. Puedes ver el video a continuación, aunque puede contener spoilers.

Al tomar el control de Sarah, la hija de Joel, podemos explorar la casa del inicio. Sin embargo, activar el easter egg no es sencillo, por algo estuvo oculto durante siete años. Lo que tenemos que hacer es alcanzar el punto de control, salir al menú principal y volver a cargar partida. De esta forma, al regresar a la habitación de Joel, el noticiario continuará de forma normal y, unos momentos después, mostrará la imagen de una hormiga

Tal vez no sea el secreto más fascinante que esconde The Last of Us, pero es un pequeño guiño a los temibles enemigos a los que nos enfrentaremos en nuestra aventura.

Vía: Anthony Calabrese