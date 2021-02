George R.R. Martin ya trabaja en una nueva serie de ciencia ficción para HBO

George R.R. Martin, el famoso escritor y autor de Game of Thrones, ha confirmado que ya se encuentra trabajando en una nueva serie de ciencia ficción con HBO y que, curiosamente, tiene cierta conexión con los dragones.

Después de que Deadline diera a conocer esta información por primera vez la semana pasada, el propio Martin se encargó de confirmarlo vía Twitter:

The story broke a few days ago, and is now all over the internet: I am developing a new series for HBO, a science fiction show based on ROADMARKS, a novel by the late great Roger Zelazny. And what do you know — the story is actually true. https://t.co/eUYqgKzqfp

— George RR Martin (@GRRMspeaking) February 25, 2021