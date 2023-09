Se viraliza video de hombre abrazando su PS5

Una cuenta en TikTok publicó un video en el que todos los gamers nos vimos reflejados. Se trata de un joven adulto que acudió a una tienda con su pareja a adquirir un PlayStation 5. El video fue tomado por una cámara de seguridad de la tienda y muestra al chico abrazando la caja del PlayStation 5 como si fuera un niño. Como todos lo hicimos alguna vez con una consola nueva.

Esto conmovió a la comunidad quienes viralizaron el contenido en varios canales de redes sociales. El video tiene como pista de audio el fragmento de la película En busca de la felicidad protagonizada por Will Smith, donde Chris Gardner, interpretado por Will dice:

“Esta parte de mi vida. Esta, pequeña parte. Se llama, felicidad.”

Al momento que se limpia las lágrimas de felicidad del rostro y es abrazado por su acompañante. ¡Qué momento más sublime señores! No podemos más que pensar en cuánto tiempo estuvo esperando tener la consola en sus manos. Este tipo de cosas son las que nos hacen recordar la importancia de los videojuegos en nuestra vida y lo que pueden llegar a hacernos sentir.

Vía: X

Nota del autor: Solo diré una cosa, no saben cuánto odio que no hayan titulado esta película en español como: En busca de la felisidad. Así es como está escrito en inglés (mal) y es una parte de la película. Esto hizo que me distrajera del gran momento que vivió este camarada… o es solo mi excusa para no llorar enfrente de ustedes, tómenlo como quieran.