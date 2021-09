ACTUALIZACIÓN: Fuimos timados. En un tweet subsecuente, MVG dijo que esta lista en realidad era falsa.

Nota original: Faltan solamente dos días para el PlayStation Showcase 2021, pero como siempre, ya se filtró lo que podría ser la alineación completa de anuncios para el evento. Sony prometió que esta presentación estaría llena de emocionantes novedades, y si dicha lista resulta ser verdad, entonces todo indica que no decepcionará.

Vía Twitter, el YouTuber y desarrollador, Modern Vintage Gaming, compartió una lista con todos los supuestos anuncios para el PS Showcase 2021. Dice que todavía no la ha verificado al cien por ciento, pero está seguro de que es legítima.

Still have to clear it with XbotKiller but this seems legit. #PlayStationShowcase pic.twitter.com/VPROOXyy15

— MVG (@ModernVintageG) September 7, 2021