Se filtra compilación de Borderlands llamada Pandora’s Box

Se ha filtrado en línea un nuevo juego de Borderlands de algún tipo. La franquicia de Borderlands es una de las más queridas en el mundo de los videojuegos. Tiene un estilo artístico realmente único, una gran cantidad de armas y un gran sentido del humor. Ha estado en marcha durante más de una década y ha tomado diferentes formas con varios spin-offs que permiten a los desarrolladores explorar el universo con nuevos tipos de historias que no se centran solo en disparar a enemigos con un montón de armas coloridas. Pero, han pasado algunos años desde que tuvimos un juego principal nuevo y podría pasar un tiempo antes de que llegue otro.

Sin embargo, los fanáticos han avistado algún tipo de nuevo juego de Borderlands en línea. Según informa Gematsu, la Junta de Cine y Publicaciones de Sudáfrica ha publicado una lista de clasificaciones para películas y juegos que se lanzarán en el futuro, y los fanáticos notaron un nuevo juego para consolas y PC en la lista: The Borderlands Compilation: Pandora’s Box.

Este juego no ha sido anunciado formalmente y ni siquiera los fanáticos están seguros de qué podría ser. “Pandora’s Box” es un juego de palabras obvio con la frase y el hecho de que la serie Borderlands tiene lugar en un planeta llamado Pandora. Algunos fanáticos piensan que podría ser simplemente una colección de Borderlands 1 a 3 y The Pre-Sequel, pero no tenemos nada más que el nombre del juego. Hasta ahora, no tenemos idea de si o cuándo se revelará esto. Es posible que esto sea un lanzamiento sorpresa sin mucha publicidad, o podría revelarse en Gamescom en agosto, pero es un misterio.

Quizás esta colección también se desarrolló con la intención de ser lanzada junto con la problemática película de Borderlands, que debía estrenarse hace tiempo pero ha sido retrasada. Tal vez esta colección se mantendrá hasta que se estrene la película, pero eso no lo sabremos hasta el próximo año.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Lo siento amigos, me gustó Borderlands la primera vez, pero no creo que volvería a jugarlo. Ni siquiera he regresado para jugar Tiny Tina’s Wonderlands. Pero ojalá que se lance esta mega compilación para los fans de la saga.