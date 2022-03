Rumor: Trek to Yomi llegaría en mayo

Trek to Yomi, un juego independiente con una clara inspiración por las películas de samuráis de Akira Kurosawa, cautivó al público instantáneamente tras su revelación en el E3 de 2021. Desde entonces, hemos visto un poco más de este juego en diversos eventos de la industria. Aunque por el momento no hay una fecha oficial de lanzamiento, un insider ha señalado que a principios del próximo mes de mayo tendríamos este juego en nuestras manos.

Hasta el momento, Trek to Yomi tiene una ventana de lanzamiento oficial de primavera de 2022. Devolver Digital, encargados de la publicación de este título, no han proporcionado una fecha exacta. Sin embargo, PlayStation Game Size, cuenta que se encarga de revelar el peso de los juegos de PlayStation, incluso antes de su lanzamiento, ha señalado que este título indie estaría disponible el próximo 2 de mayo de 2022.

🚨 Trek to Yomi , 2 May 🤔 🟧 #TrekToYomi pic.twitter.com/J4Eodh4M9P — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 27, 2022

Por el momento no hay una respuesta oficial que confirme o desmienta esta información. Sin embargo, la fecha del 2 de mayo corresponde con la temporada de la primavera, por lo que esta filtración bien podría ser cierta. Solo nos queda esperar a que Devolver Digital logre aclarar todas las dudas al respecto.

Trek to Yomi llegaría a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, así como día uno a Game Pass, el próximo 2 de mayo de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de este juego enfocado en su historia.

Nota del Editor:

Espero que esta información resulte ser cierta. Ya no puedo esperar para jugar Trek to Yomi, y considerando que los próximos dos meses no tiene lanzamiento de gran nivel, este indie tiene el escenario listo para brillar.

Vía: PlayStation Game Size