Rumor: Sony planea adquirir CD Projekt Red

Mientras que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft avanza, muchos se preguntan cómo responderá Sony a esto, más allá de protestar ante la posible exclusividad de Call of Duty. De esta forma, un nuevo rumor asegura que los responsables de PlayStation tienen pensado comprar a CD Projekt Red, responsables por The Witcher y Cyberpunk 2077.

De acuerdo con Exputer, en las últimas semanas ha circulado un rumor en donde se habla de la posibilidad de que Sony esté planeando la adquisición de CD Projekt Red. Ante esta información, Rythian, analista del medio, no solo asegura que este es el caso, sino que la reciente revelación de múltiples proyectos por parte de la compañía europea se llevaron a cabo para aumentar el valor de la empresa.

It's not a rumor, Sony has approached CD Projekt multiple times. Hence why CD did that entire thing with announcing several The Witcher games alongside new Cyberpunk, it's to boost their stock before acquisition. https://t.co/FBzNdJEfqU

— Rythian (@LumberjackRy) October 25, 2022