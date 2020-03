RUMOR: El nuevo juego de Batman no forma parte de la saga Arkham

De acuerdo con un reporte reciente, el nuevo juego de Batman que está siendo desarrollado en Warner Bros. Montreal no formará parte del universo Arkham. Aunque es fácil especular que podría tratarse de una secuela directa de Arkham Knight, parece ser que su desarrolladora busca despegarse por completo de lo que Rocksteady construyó todos estos años.

A principios de este mes, un confiable insider reportó que esta nueva entrega sería un soft reboot de la franquicia, es decir, aún conservaría todos los elementos de la saga pero con una historia y protagonista totalmente nuevos. Sin embargo, la más reciente información apunta a que Warner quiere establecer una historia totalmente independiente de lo que se nos entregó anteriormente, pero hasta ahora se desconoce exactamente cuál de las dos será.

Algunos desarrolladores de Warner Bros. han actualizado su CV con un “nuevo IP” en los proyectos donde han estado trabajando recientemente, reforzando la idea de que esto es un nuevo juego de Batman y probablemente no tenga nada que ver con la saga Arkham. Los otros rumores también sugieren que este título será revelado a mediados de este año, con una fecha de lanzamiento para finales de 2020, así que no afortunadamente no tendremos que esperar mucho para saber de qué va la cosa.

Via: ComicBook