Rockstar finalmente rompe el silencio sobre GTA VI

A lo largo de estos últimos meses han surgido un sinfín de teorías, rumores y especulaciones sobre el próximo gran proyecto de Rockstar Games. Debido a que hace dos años tuvimos Red Dead Redemption 2, muchos creen que el estudio está trabajando en Grand Theft Auto VI, y después de mucho tiempo de dudas e incertidumbre, Rockstar finalmente rompió el silencio.

Por medio de Twitter, un fan le preguntó a la cuenta oficial de Rockstar Support que cuándo podríamos anticipar noticias sobre GTA VI, a lo que ellos respondieron lo siguiente:

There is no news on that topic yet. Please stay tuned to the Rockstar Newswire for official updates: https://t.co/i1zkZw0nsH *KG

— Rockstar Support (@RockstarSupport) September 7, 2020