Revelan por qué los jóvenes ya no gastan en gaming

El consumo de videojuegos en Estados Unidos atraviesa una caída, especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años. De acuerdo con datos de Circana, analizados por el especialista Mat Piscatella, este grupo etario ha reducido en un 25% su gasto en gaming, no por un cambio en sus preferencias, sino por la necesidad de priorizar gastos básicos ante el encarecimiento del costo de vida.

Piscatella explicó en redes sociales que factores como la dificultad para conseguir empleo tras graduarse, el reinicio de pagos de préstamos estudiantiles y el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito han golpeado directamente al presupuesto de los jugadores jóvenes. A esto se suma el incremento en los precios de los alimentos, que según un reporte de AP es una de las principales fuentes de estrés para la mitad de la población estadounidense.

En este contexto, la pregunta para muchos ya no es qué videojuego comprar, sino si podrán permitirse gastar en entretenimiento en lugar de comida. La respuesta, apunta Piscatella, está clara: las personas están sacrificando las compras de videojuegos para cubrir necesidades esenciales, lo que explica la contracción en el mercado.

Aun así, el analista descarta que esto represente el final del gaming para las nuevas generaciones. Señala que la tendencia se orientará hacia un mayor uso de títulos free-to-play, servicios de suscripción y el aprovechamiento de bibliotecas ya adquiridas, hasta que la crisis de asequibilidad comience a aliviarse. Así que muchos seguramente están cubriendo backlog en lugar de jugar lo de actualidad.

