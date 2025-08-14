    Revelan por qué los jóvenes ya no gastan en gaming

    14/08/2025 1:11 p. m.

    En caso de que no haya gente enterada, en los últimos años el consumo de videojuegos por parte de la gente joven ha disminuido, teniendo como segunda opción el consumo de productos que no exigen un pago, y que los gastos son realmente cosméticos para los personajes. Ante esto llega la duda sobre si hay un nulo interés por parte de estas piezas de entretenimiento que cuestan $70 USD de salida, o si se trata de otra razón totalmente diferente.

    El consumo de videojuegos en Estados Unidos atraviesa una caída, especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años. De acuerdo con datos de Circana, analizados por el especialista Mat Piscatella, este grupo etario ha reducido en un 25% su gasto en gaming, no por un cambio en sus preferencias, sino por la necesidad de priorizar gastos básicos ante el encarecimiento del costo de vida.

    Piscatella explicó en redes sociales que factores como la dificultad para conseguir empleo tras graduarse, el reinicio de pagos de préstamos estudiantiles y el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito han golpeado directamente al presupuesto de los jugadores jóvenes. A esto se suma el incremento en los precios de los alimentos, que según un reporte de AP es una de las principales fuentes de estrés para la mitad de la población estadounidense.

    En este contexto, la pregunta para muchos ya no es qué videojuego comprar, sino si podrán permitirse gastar en entretenimiento en lugar de comida. La respuesta, apunta Piscatella, está clara: las personas están sacrificando las compras de videojuegos para cubrir necesidades esenciales, lo que explica la contracción en el mercado.

    Aun así, el analista descarta que esto represente el final del gaming para las nuevas generaciones. Señala que la tendencia se orientará hacia un mayor uso de títulos free-to-play, servicios de suscripción y el aprovechamiento de bibliotecas ya adquiridas, hasta que la crisis de asequibilidad comience a aliviarse. Así que muchos seguramente están cubriendo backlog en lugar de jugar lo de actualidad.

    Vía: LU

    Imagen

    Nota del autor: A mí también ya me está atacando que el dinero es cada vez menor y los precios de los juegos no paran de subir. Habrá que comprar uno cada dos meses ahora.

