Creadora de contenido crea el primer sindicato de influencers

El mundo está en constante cambio, y los pasatiempos que hace unos 10 o 20 años eran vistos como algo divertido entre jóvenes, se han convertido en trabajos de tiempo completo para algunos. Este es el caso de los influencers, quienes se han apoderado de gran parte de las redes sociales. Ahora, un grupo en particular ha creado su propio sindicato, y amenaza con entrar en huelga a menos de que sean reconocidos.

Aunque esto puede sonar como algo que sucedería en Estados Unidos, en este caso hablamos de Australia, en donde una influencer, conocida como Veronica B, ha reunido a un grupo de creadores de contenido con el objetivo de crear un sindicato para los influencers, algo que el gobierno de este país aún no reconoce. Debido a las burlas y la atención negativa que este movimiento ha obtenido en los últimos días, la tiktoker amenaza con comenzar una huelga. Esto fue lo que comentó al respecto:

“[Sin nosotros] no sé cómo viviría este mundo.



Como creadores de contenido e influencers, no sé cómo sobreviviría este mundo.



¿Cómo sabría la gente dónde comer si no hiciéramos reseñas de restaurantes?, ¿cómo sabría la gente cómo maquillarse si no hiciéramos vídeos de ‘prepárate conmigo’?”

¿Qué demanda el sindicato de influencers?

Por medio de un pliego petitorio, Veronica B señaló que su sindicato desea tener acceso a seguro médico y vacaciones pagadas, establecer tarifas mínimas para las colaboraciones que hacen con marcas y ser considerados trabajadores formales del ecosistema digital. Todo esto y más sigue sin una respuesta oficial por parte del gobierno de Australia.

Si bien muchos creen que esto no se convertirá en un verdadero sindicato, sí puede dejar un antecedente para ver algo similar en un futuro. Si bien muchos creadores de contenido trabajan solos, hay otros que emplean a grandes equipos para editar, grabar, hacer guiones y tener una fuerte presencia en redes. Sin embargo, estas son organizaciones privadas que pueden caer en otros rubros que van más allá de los influencers.

Por el momento, solo nos queda por ver qué sucederá con este caso, pero no sería una sorpresa si ya no escuchamos más este proyecto. En temas relacionados, estas son las grandes tendencias de TikTok. De igual forma, Sydney Sweeney ya vende su propia agua.

Vía: Sopitas