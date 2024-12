Revelan colaboración entre eFootball y Supercampeones

Desde que Konami dejó la franquicia de Pro Evolution Soccer, muchos jugadores han dejado de ser fieles a la marca, pero a pesar de dichos problemas, el ahora sucesor, eFootball, continúa tratando de destacar en el mercado, sobre todo si hablamos de los deportes electrónicos. Esto ha sido respaldado por algunas colaboraciones de por medio, y ahora están teniendo una que hace mucho sentido si hablamos de fútbol.

Se ha anunciado una emocionante alianza entre este juego y el icónico anime Captain Tsubasa (conocido como Súpercampeones en algunos países de latam). Este crossover, revelado en las redes sociales oficiales del juego, unirá a estrellas como Neymar, Messi y Suárez con Tsubasa y otros personajes emblemáticos de la serie animada. Aunque los detalles específicos de la integración aún no se han revelado, se ha confirmado que estará disponible después del mantenimiento del servidor programado para el 5 de diciembre.

/

Announcing an eFootball™ and Captain Tsubasa Collaboration!

\

Get ready for an ultimate collaboration: the beloved football manga "Captain Tsubasa" meets eFootball™ in an exciting new partnership!

All the fun kicks off following maintenance on 5 December!#eFootball pic.twitter.com/VT5HIYUibY

— eFootball (@play_eFootball) December 2, 2024