Por si no estabas enterado, Netflix está desarrollando una serie live-action de Avatar: The Last Airbender, que por supuesto, sería exclusiva de la plataforma de streaming. Aunque los detalles del proyecto siguen siendo escasos, un portal de noticias dedicado a esta franquicia asegura ya saber cuál es el elenco que dará vida a los queridos personajes de la caricatura.

Según lo reporta Avatar News, el elenco de la serie live-action de Avatar estará conformado por los siguientes actores:

Evidentemente, esta información todavía no ha sido verificada al cien por ciento, no obstante, Avatar News asegura tener fuentes sumamente confiables que le aseguran este sí será el elenco final para el proyecto. De todos modos, te sugerimos tomar la información con reserva hasta que algún medio oficial lo pueda verificar.

En caso de que esta hipotética lista de actores sea correcta, cuéntanos en los comentarios qué opinas de ella.

Via: Avatar News