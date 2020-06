Retrasan la cuarta temporada de Call of Duty: Modern Warfare

Como muestra de apoyo hacia las protestas y manifestaciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, Activision ha decidido posponer la fecha de inicio para la Cuarta Temporada de Call of Duty: Modern Warfare. El publisher demostró su apoyo hacia el movimiento Black Lives Matter con una publicación en redes sociales que puedes leer a continuación.

Por medio de Twitter, Activision compartió el siguiente mensaje:

— Call of Duty (@CallofDuty) June 2, 2020

“Aunque todos estamos ansiosos por jugar la nueva temporada de Modern Warfare, Warzone y Call of Duty: Mobile, ahora no es el momento. Estaremos moviendo el lanzamiento de la Cuarta Temporada de Modern Warfare y la Séptima Temporada de Call of Duty: Mobile a fechas más tardías. Ahora es tiempo de aquellos que están alzando la voz por la equidad, justicia y cambios. Estamos con ustedes.”