Responden a las quejas de Ghost of Yotei

Hace un par de días se anunció un juego importante para PlayStation 5, Ghost of Yotei, entrega cumplirá como la secuela de Tsushima, aunque en esta ocasión los acontecimientos no suceden de forma tan directa, sino que pasan después algunos años tras lo visto con Jin Sakai. Justo esto último ha sido motivo de debate para los fans, ya que algunos no han aceptado la llegada de la nueva protagonista, incluso insultando a quien se encarga de darle voz y aspecto con el motion capture.

El ex presidente de SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, ha respondido de manera directa a las críticas hacia el próximo juego, en el que algunos jugadores han expresado su descontento por la decisión de que Atsu sea el protagonista. Ante esto, Layden dejó claro su punto de vista con un mensaje simple pero contundente: “Es un juego, un entretenimiento. Una historia en la que cree un equipo de creadores. Si no te gusta, no lo compres”.

1 It's a game. An entertainment. A story a team of creators believes in. They want to make this.

2 it's a game. If you don't like it, don't buy it. In fact, why not make the game you want yourself?

— shawn layden 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇺🇸🇯🇵 (@ShawnLayden) September 25, 2024