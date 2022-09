Respawn Entertainment pide a jugadores dejar de acosar empleados

Algo que es una desventaja a día de hoy para los equipos desarrolladores de videojuegos es la existencia de Twitter, pues mediante esta red social la interacción es un tanto más sencilla. Eso significa que los usuarios pueden mandar mensajes de odio a grandes o pequeños creadores, esto ha pasado con el propio Masahiro Sakurai, o el desprecio hacia una actriz de The Last of Us Part II.

Y ahora, Respawn Entertainment , emitió un comunicado bastante directo en el que les dice a los jugadores que dejen de acosar a los miembros de su equipo de desarrollo. Haciendo un énfasis especial en los que se dedican a trabajar en Apex Legends, pues a la mayoría de estos los molestan frecuentemente, incluso en horas que las labores del día ya terminaron.

Aquí su publicación:

Recientemente, hemos visto un aumento del acoso hacia los miembros de nuestro equipo de desarrollo. Agradecemos los comentarios de la comunidad, sin embargo, no se puede cruzar la línea entre los comentarios constructivos y el acoso de nuestro equipo de desarrollo. Queremos recordar a nuestros jugadores que tenemos una política de tolerancia cero para las amenazas y el acoso de nuestros desarrolladores. Tomaremos las medidas adecuadas para garantizar la salud y la seguridad de nuestro equipo. Nos encanta escuchar comentarios y continuaremos trabajando junto a nuestra comunidad para fomentar un entorno respetuoso y colaborativo, y defender la integridad competitiva de nuestro juego.

No está claro si hubo un caso que derramara el vaso, pero siempre que ocurre algo así se trata directamente con Apex Legends.

Recuerda que el juego está disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Vía: Comicbook