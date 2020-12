Rainbow Six Siege ya está disponible en PS5 y Xbox Series X|S a 120fps y 4K

Rainbow Six Siege ha sido uno de los juegos más populares de Ubisoft en los últimos, al grado de tener una escena de eSports. Ahora, el día que los fans habían esperado ha llegado. Así es, las versiones de siguiente generación ya están disponibles. De esta forma, los jugadores podrán disfrutar de este título en PS5 y Xbox Series X en 4K, con escala de renderizado, y hasta en 120fps.

Todos aquellos que ya cuentan con su copia para PS4 y Xbox One podrán acceder a esta versión mejorada en las nuevas consolas de forma gratuita. De igual forma, Rainbox Six Siege ya cuenta con cross-save entre la misma familia de hardware. De esta forma podrás transferir todo tu progreso e ítems al PS5 o Xbox Series X|S, y no perder algo.

Junto a estas nuevas versiones, Operation Neon Dawn, la última temporada del Year 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ya está disponible y trae consigo a una nueva agente, Aruni, un rediseño para el mapa Rascacielos y varios ajustes de accesibilidad. Este contenido también cuenta con un nuevo pase de temporada, el cual estará disponible hasta 22 de febrero.

Aruni ya está disponible para todos aquellos que poseen el pase de temporada de Year 5, mientras que el resto de las personas tendrán que esperar hasta el 8 de diciembre para agregar a esta agente a su juego.

Vía: Comunicado oficial