¿Quiénes son los hackers conocidos como Los Guacamaya?

Hace poco se reportó que un grupo de hackers conocidos como Los Guacamaya, llevaron a cabo un ataque en el que se llevaron bastante información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero eso no es todo lo que han llevado a cabo en los últimos tiempos, dado que también en su momento dieron a conocer que el presidente de México se encontraba enfermo.

El grupo de hackers se definen así mismos como un ente que va en contra de los Estados colonialistas y el modelo instaurado en los países que colonizaron. Son un grupo en contra del “imperialismo norteamericano”, critican a Estados Unidos con sus intervenciones militares y políticas, junto con el neocolonialismo de empresas extractivistas, con hackeos que hacen a su antojo.

Aquí sus propias palabras:

Nuestra tarea será la defensa del territorio, el agua, los bosques, los mares. Es en estas supuestas independencias y en un supuesto camino a la libertad y la democracia, donde se crean los ejércitos armados bajo constituciones políticas.

El grupo no se ha limitado a hackear a México, dado que también han atacado otros países como Chile, donde liberaron muchos documentos con información gubernamental que no se había mostrado de forma pública. Incluso denominan a toda Latinoamérica como Abya Yala, siendo todo el territorio que obviamente no se relaciona con los Estados Unidos de América.

Vía: NCSI