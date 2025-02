¿Qué pasará con GTA Online cuándo GTA VI se ponga a la venta?

Este año será importante para la industria de los videojuegos, y eso se debe al lanzamiento del tan esperado GTA VI, el cual según Take Two va a ser lanzado en algún momento del otoño de 2025, a pesar de no tener nuevos avances desde el tráiler de diciembre de 2023. Y si al final llega a lanzarse, los jugadores más dedicados se están preguntando qué sucederá con aquel juego que les ha brindado muchas horas de entretenimiento por más de cinco años.

No se puede negar que inevitablemente surgen dudas sobre el futuro de GTA Online. Sin embargo, Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, ha dado indicios de que el popular modo multijugador podría seguir activo incluso después del debut de la siguiente entrega.

Durante una entrevista, el director ejecutivo, Strauss Zelnick, evitó confirmar el destino del juego, pero enfatizó la política de la compañía de mantener el soporte para títulos con comunidades activas. Puso como ejemplo el caso de NBA 2K Online en China, donde su primera versión de 2012 sigue funcionando junto con su secuela lanzada en 2017.

Este título ha sido una de las mayores fuentes de ingresos para Rockstar en la última década, con actualizaciones constantes que han mantenido su popularidad. Aunque la empresa difícilmente querría dividir su base de jugadores entre dos plataformas, cerrar GTA Online de un día para otro parece improbable, dado su éxito sostenido.

Si bien Take-Two no ha confirmado planes específicos, las declaraciones de Zelnick sugieren que el juego podría continuar en funcionamiento junto con el lanzamiento de la sexta entrega grande. La duda principal sigue siendo cómo Rockstar equilibrará ambos juegos sin afectar las ventas y la transición hacia la nueva generación del icónico mundo abierto.

Vía: Eurogamer