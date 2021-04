Quantic Dream gana juicio después de ser acusado de prácticas laborales tóxicas

En 2018, un ex-empleado de Quantic Dream, estudio responsable por juegos como Heavy Rain y Detroit Became Human, acusó a la compañía de un ambiente laboral tóxico. De esta forma se emprendió un largo periodo de investigación legal sobre las prácticas que se llevan a cabo en esta compañía. Ahora, después de tres años, El Tribunal de Apelación de París (Cour d’appel de Paris) ha apelado en favor del estudio de David Cage.

De esta forma, se le ha obligado al ex-empleado a pagar una multa para cubrir los costos del trámite al estudio, así como los daños causados. Sin embargo, el perjuicio ya está hecho, y la imagen de Quantic Dream ha sido manchada. Esto fue lo que se comentó al respecto.

“Estas acusaciones, negadas formalmente por la empresa, y contradichas por la realidad de los hechos objetivamente verificables, dañaron gravemente el honor y la reputación del estudio. El Tribunal establece claramente los hechos y las responsabilidades en este caso, al desestimar en su totalidad las pretensiones del demandante”.

Sin embargo, el comunicado no confirma o niega de forma explícita las acusaciones de homofobia o racismo dentro del estudio. De igual forma, tal parece que la decisión de retirar varias de las reclamaciones se deben a que el ex empleado tardó demasiado en quejarse de una serie de imágenes ofensivas editadas con Photoshop que circulaban por el estudio y que no había “evidencias médicas” de que los hechos tuvieran algún impacto en su salud.

Aún hay varios detalles que necesitan ser aclarados. Aunque El Tribunal de Apelación de París esté a favor del estudio francés, parece que restaurar la imagen de Quantic Dream ante la opinión pública es algo que necesitará de mucho más trabajo. Sin embargo, en 2019 esta compañía perdió otra demanda por inseguridad en el trabajo.

Vía: Quantic Dream