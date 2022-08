¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos como cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que pasó con el aumento de precio del PlayStation 5. En qué hemos estado jugando esta semana, te tenemos impresiones finales de The Last of Us Part I, TMNT: The Cowabunga Collection, Kirby’s Dream Buffet y Pac-Man World Re-Pac. Sí, mucho por cubrir en el programa.