¡Prince of Persia está de regreso!

Ha pasado casi una década desde que Ubisoft lanzó un juego AAA de Prince of Persia. Pero si te gustaría regresar a las arenosas tumbas llenas de misterio y peligro que están presentes dentro de este tipo de juegos, entonces ya puedes hacerlo… Mediante una experiencia en VR conocida como Prince of Persia: The Dagger of Time.

Dagger of Time es un Escape Room VR en donde deberás cooperar con otros cuatro jugadores mientras exploras una versión reimaginada de Fortress of Time, la imponente estructura de Prince of Persia: Warrior Within. La historia se centra en Kaileena, la encarnación física de las Arenas del Tiempo, invocando a cada equipo dentro de la fortaleza para detener a un malvado mago obsesionado con crear un ejército de soldados de las arenas del Reloj del Tiempo.

Como es el caso con la típica escape room, los jugadores deberán solucionar acertijos de manera cooperativa para tener éxito al derrotar esta nueva amenaza y escapar de la fortaleza. Dado que es un juego de Prince of Persia, también utilizarán la Daga del Tiempo para alterar la realidad. Cyril Voiron, productor ejecutivo de Ubisoft Escape Games, promete que ésta será una experiencia única.

Desde hace dos años Ubisoft viene diciendo que están buscando la manera de revivir la franquicia, pero por ahora tendremos que conformarnos con esta nueva experiencia.

Via: Venture Beat