Cada vez falta menos para el lanzamiento de Pokémon Scarlet & Violet. Si bien la nueva generación aún esconde muchos secretos, recientemente se reveló a una de las criaturas que formará parte de estas entregas y, lo mejor de todo, es que no tienes que esperar al próximo 18 de noviembre para atraparlo.

Después de una extraña presentación, se reveló oficialmente a Gimmighoul, un pokémon tipo fantasma que tiene dos formas. Una de estas nos presenta a la criatura dentro de un cofre de tesoro, y la otra nos da la oportunidad de ver a este monstruo de bolsillo agarrando una moneda de oro. Esta es descripción:

