PlayStation prepara evento especial

Como seguramente ya lo saben, diciembre es un mes importante para PlayStation, puesto que representa su 30 aniversario. De esta forma, la compañía tiene pensado llevar a cabo múltiples anuncios. Uno de los más importantes podría ser un PlayStation Showcase, el cual estaría a solo unos días de suceder.

Aunque por el momento no hay información oficial, hace unos días, PlayStation compartió una imagen bastante extraña, ya que podemos ver lo que parecen ser los horarios de un vuelo. De esta forma, los fans han tomado esta información como una pista que indica un evento en el horizonte. Esto ha cobrado un mayor peso gracias a que múltiples insiders aseguran que algo está en camino.

👀

A PlayStation event is really happening soon?

I don't have the answer, but many PlayStation stuff are being prepared behind the scenes,

Some fresh news are coming,

Stay tuned… pic.twitter.com/IrLUZjgLTl

— billbil-kun (@billbil_kun) November 25, 2024