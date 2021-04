Pistas sugieren que Microsoft prepara colaboración con Nintendo

Hace no mucho tiempo, el notorio insider y reportero de VentureBeat, Jeff Grubb, dijo que “casi todo” lo que Phil Spencer tenía en su escritorio era una pista sobre los futuros proyectos de Xbox. Eso también incluye al Nintendo Switch.

Durante un reciente podcast de GamesBeat, Shpeshal Ed, otro reconocido insider, dijo que Microsoft y Nintendo “la habían regado” al dar tantas pistas sobre una colaboración entre ambos, y que los fans deberíamos anticipar más noticias durante otoño de este año.

The cat seems to be out of the bag on Nintendo and Xbox. You’ll hear more in the fall

— Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) April 10, 2021