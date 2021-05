Pista sugiere que The Evil Within 3 podría ser anunciado pronto

Ya han pasado casi cuatro años desde que se estrenó The Evil Within 2, y los fans están ansiosos por conocer qué le depara el futuro a la franquicia. Bueno, una reciente pista sugiere que la tercera parte de esta saga podría ser revelada dentro de poco, aunque lamentablemente, no es algo cien por ciento seguro.

Sucede que recientemente la marca del juego fue renovada bajo la categoría de “uso continuo” en Trademarkia, lo cual implica que sus desarrolladores, Tango Gameworks, tienen intenciones de utilizarla. Ahora, esto podría no ser mas que una simple renovación tradicional, pero el hecho de que haya sido registrada como “continua” nos da esperanzas.

Actualmente, Tango Gameworks se encuentra trabajando en Ghostwire: Tokyo, exclusiva temporal de PlayStation 5, que Microsoft tiene intenciones de respetar. En caso de que haya cierto plan relacionado a The Evil Within, existe la posibilidad de que lo anuncien durante E3 de este año.

Fuente: Trademarkia