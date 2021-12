La opción de cancelar juegos digitales se ha vuelto algo bastante común hoy en día. Las tiendas digitales de PlayStation, Xbox y PC permiten que el usuario reciba su dinero, siempre y cuando el tiempo después de la compra esté en los límites de lo establecido en los términos y condiciones. Sin embargo, el caso de la eShop es diferente, algo que ha llegado a una corte de Alemania. Después de varios meses de esta batalla legal, el resultado se ha dado a conocer, y no está a favor de Nintendo.

Recientemente se dio a conocer que un tribunal alemán anuló una sentencia anterior a favor de Nintendo y, en cambio, falló del lado de la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes (VZBV). Por años, varias organizaciones en favor del consumidor han batallado en contra de la Gran N en este apartado, con la mayoría de estos casos favoreciendo a la compañía japonesa. Sin embargo, este grupo alemán señaló que la política de devolución de siete días antes del lanzamiento del juego en la eShop, es injusta. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Nintendo ya había ofrecido videojuegos para descargar en su tienda electrónica antes de la fecha de lanzamiento oficial. La descarga usualmente incluía una ‘precarga’ completa del software del juego, así como un ícono que se muestra en la consola de juegos. El desbloqueo del juego se realiza mediante actualización solo en la fecha de inicio oficial. Por lo general, estas compras en línea se pueden revocar en un plazo de 14 días sin dar razones. Sin embargo, Nintendo había excluido el derecho de desistimiento y se basó en una excepción legal. Sin embargo, no se cumplieron los requisitos previos para el derecho de revocación, ya que la descarga disponible después del pedido por adelantado aún no contenía ningún juego utilizable. Hasta la fecha de lanzamiento, el juego no tiene valor para los compradores y el contrato de Nintendo no se cumple de ninguna manera”.

Actualmente, la eShop del Nintendo Switch permite que algunos juegos se pueden pre-comprar y pre-descargar antes de su estreno oficial. Sin embargo, es imposible acceder a ellos hasta que la fecha de lanzamiento llegue. De esta forma, no es viable poder probar algún juego antes de que la garantía de reembolso expire, es decir, siete días antes de su estreno. Esto es lo que está protestando VZBV.

Por el momento no hay una respuesta por parte de Nintendo al respecto. Sin embargo, si este caso logra tener el impacto suficiente, es probable que la Gran N modifique algunos términos y condiciones, al menos en Europa. Esperemos tener más información al respecto lo más pronto posible.

En temas relacionados, esta semana llega Paper Mario al Switch Online. De igual forma, Domino’s Pizza regalará consolas de Switch a sus empleados.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, la política de devoluciones en Nintendo Switch no es viable. Siete días antes de su lanzamiento oficial no es algo que ayude a los usuarios. En ese tiempo algunos títulos ni siquiera tienen reseñas para saber si valen la pena o no. Esperemos que esto cambie lo más pronto posible.

Vía: Eurogamer