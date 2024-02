Nintendo demanda a los creadores de Yuzu

Nintendo, al igual que otras compañías, busca siempre proteger sus propiedades y evitar la piratería. Sin embargo, esta búsqueda los ha llevado a encabezar una cacería de brujas que ha afectado la vida de múltiples personas, como es el caso de Gary Bowser. Ahora, recientemente se reveló que la Gran N ha demandado a los creadores de Yuzu, un popular emulador del Switch.

De acuerdo con Stephen Totilo, Nintendo ha demandado a Team Yuzu, quienes en el 2018 lanzaron Yuzu, un programa de emulación enfocado en el Switch. La Gran N asegura que la tecnología de este equipo elude ilegalmente su cifrado del software y facilita la piratería. De esta forma, la compañía japonesa busca una indemnización por presuntas violaciones y el cierre del emulador.

NEW: Nintendo is suing the creators of popular Switch emulator Yuzu, saying their tech illegally circumvents Nintendo's software encryption and facilitates piracy.

Seeks damages for alleged violations and a shutdown of the emulator. pic.twitter.com/SGZVI6Cs0x — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 27, 2024

Yuzu obtuvo una fama notable el año pasado, cuando a solo unos días del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, este título se filtró, y en Yuzu, así como en otros emuladores menos famosos, el público tuvo la oportunidad de descargar este título. En su momento, se mencionó que hubo hasta un millón de descargas de este título de forma ilegal, y el Patreon de este equipo tuvo un aumento de ingresos, puesto que era necesario pagar la suscripción para tener acceso a esta entrega.

Por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Team Yuzu. Se desconoce si el equipo tiene pensado pelear legalmente contra Nintendo, o aceptar sus términos y ponerle un fin definitivo a este emulador. Solo nos queda esperar a que más información oficial salga a la luz.

Esta no es la primera vez que Nintendo toma acciones legales en contra de emuladores y personas que facilitan sus títulos para el público en general. Si bien hay ejemplos en donde empresas que demandan a emuladores terminan perdiendo, recordemos que Nintendo rara vez comienza una batalla legal que no pueda ganar. De esta forma, es probable que la Gran N tenga todas las de ganar en esta ocasión. En temas relacionados, Nintendo comienza a tomar acciones en contra de Palworld. De igual forma, las acciones de Nintendo caen sustancialmente.

Nota del Editor:

Apoya la emulación, puesto que es una de las mejores formas de preservar este medio. Sin embargo, es algo extraño cuando se emulan consolas y juegos modernos que se pueden conseguir fácilmente en estos momentos, como es el caso del Switch y Tears of the Kingdom. De esta forma, es más fácil que alguien llegue a considerar esto piratería, y no preservación.

Vía: Stephen Totilo