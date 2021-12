La semana pasada se dio a conocer que Ubisoft le estaría entrando de lleno al mercado de los NFTs a través de Ghost Recon Breakpoint. El publisher francés estará obsequiando NFTs en forma de accesorios cosméticos para el avatar del personaje, pero los requisitos para adquirir tan solo uno de ellos ciertamente son ridículos.

El primero de estos NFTs ha sido revelado y se trata del Wolf Enhanced Helmet A, pero ¿qué necesitas hacer para conseguirlo? Pues bien, basta con haber jugado Ghost Recon Breakpoint por más de 600 horas para conseguirlo y no, no es una broma.

Una vez que los jugadores tengan este accesorio podrán comercializarlo con otros jugadores, y aparentemente, Ubisoft podría recibir “una parte de las ganancias” con ciertos NFTs. La moneda que se utilizará para este sistema es conocida como Digit, y los usuarios pueden utilizarla libremente incluso fuera de Ghost Recon Breakpoint. Ubisoft Quartz, el nombre bajo el cual fue nombrada esta iniciativa de NFTs, apenas tiene un par de días que se hizo pública y los usuarios no están nada contentos con ella.

Nota del editor: A estas alturas no es tan difícil que alguien lleve más de 600 horas invertidas en este juego, sin embargo, recordemos que Ghost Recon Breakpoint no tuvo el mejor lanzamiento de la historia. Si Ubisoft quería recuperarse, hacerlo con NFTs definitivamente no es el camino correcto.

Via: Kotaku